Bolsas europeias em baixa preocupadas com forte expansão da covid-19

As principais bolsas europeias estavam hoje em baixa, com os investidores preocupados com o forte ritmo de propagação da pandemia da covid-19 na Europa e nos Estados Unidos e as graves consequências económicas resultantes da mesma.

