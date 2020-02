Bolsa de Xangai cai 8,73% na abertura A bolsa de Xangai, principal praça financeira da China, caiu hoje 8,73% na abertura para 2.716,70 pontos. economia Lusa economia/bolsa-de-xangai-cai-8-73-na-abertura_5e378892c935e512939a1d00





No mesmo sentido, Shenzhen, a segunda praça financeira do país, registou uma quebra acentuada, nas primeiras transações do dia, ao perder 9,13% para 9.706,58 pontos.

