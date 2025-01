O segundo indicador mais importante, o Topix, abriu a subir 0,7% para os 2.731,89 pontos enquanto o índice mais importante, o Nikkei, abriu a ganhar 0,6% para 39.154,11 pontos, para, em seguida, inverter a tendência, estando a perder 0,29% para os 38.807,51 pontos às 10:39 locais, com os investidores a procurarem sinais sobre se a nova Administração norte-americana irá adotar uma abordagem moderada na sua política comercial.

"Se ele se abstiver de anunciar tarifas no primeiro dia, isso pode sugerir que pode aumentar as tarifas gradualmente através do diálogo, em vez de aplicar tarifas unilateralmente", aventou Hideyuki Ishiguro, estratega-chefe da Nomura Asset Management, citado pela agência Bloomberg.

Os ganhos foram liderados pelas ações de fabricantes de automóveis, que foram gravemente atingidas pelas preocupações com as tarifas, e de outros exportadores e empresas que têm grande exposição à economia chinesa, como os fabricantes de máquinas e ações de consumo.

Ainda assim, as incertezas em torno da política de Trump estão a alimentar inseguranças entre os investidores, o que pode vir a determinar a saída dos índices do Japão do mais recente intervalo de negociação, como é o caso do Nikkei, que desde outubro tem estado quase sempre preso no intervalo entre os 38 mil e os 40 mil pontos.

O índice Nikkei reflete a média não ponderada dos 225 principais valores da bolsa de Tóquio, enquanto o indicador Topix agrupa os valores das 1.600 maiores empresas cotadas.

