Após os primeiros 15 minutos da segunda parte da negociação, o Nikkei, que inclui as 225 ações mais representativas do mercado, subia 0,32% ou 127,58 pontos, para 40.086,45.

O Topix, que inclui as principais empresas da secção, as de maior capitalização, subiu igualmente 0,35%, ou 9,53 pontos, e situou-se em 2.761,27 unidades.

O iene, por outro lado, valorizou-se em relação ao dólar e a outras moedas.

Após o anúncio do BoJ, a moeda nipónica subiu drasticamente para cerca de 155 em relação ao dólar, depois de ter estado perto de 156 imediatamente antes, e estava a ser negociado em cerca de 162 em relação ao euro, depois de ter oscilado no intervalo superior.

Esta tendência, que prejudica a atividade económica dos exportadores japoneses no estrangeiro, pesou inicialmente mais do que a própria decisão do BoJ, que já estava prevista e tinha sido bem assimilada pelos investidores.

