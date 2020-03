Bolsa de Tóquio fecha a perder 2,72% A bolsa de Tóquio fechou hoje em baixa, com o principal índice, o Nikkei, a perder 2,72%, para se situar nos 20.749,75 pontos, o nível mais baixo desde setembro passado. economia Lusa economia/bolsa-de-toquio-fecha-a-perder-2-72_5e62046e07faa719515a692c





Para os analistas, esta descida resulta do receio do impacto económico do Covid-19 a nível global.

O outro indicador de referência, o Topix, recuou 2,92%, para os 1.471,46 pontos.

O índice Nikkei reflete a média não ponderada dos 225 principais valores da bolsa de Tóquio, enquanto o indicador Topix agrupa os valores das 1.600 maiores empresas cotadas.

