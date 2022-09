Os fabricantes de veículos lideraram as perdas no mercado japonês à aguardar as reunião da Reserva Federal dos Estados Unidos e do Banco do Japão.

No final da sessão, o segundo indicador, o Topix, desceu 1,36% para 1.920,80 pontos.

O índice Nikkei reflete a média não ponderada dos 225 principais valores da bolsa de Tóquio, enquanto o indicador Topix agrupa os valores das 1.600 maiores empresas cotadas.

