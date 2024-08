O Nikkei subiu impulsionado pelo bom desempenho das empresas tecnológicas e pela estabilização do iene, que se manteve fraco em relação ao dólar, encorajando os exportadores.

O principal índice do mercado nipónico ultrapassou a barreira psicológica das 36.000 unidades, que perdeu após o recuo da semana passada, na sequência da subida das taxas do Banco do Japão (BoJ) e dos receios de uma recessão nos Estados Unidos, maior economia mundial.

O segundo indicador, o Topix, ganhou 2,83% para 2.553,55 pontos, no fim da sessão.

O índice Nikkei reflete a média não ponderada dos 225 principais valores da bolsa de Tóquio, enquanto o indicador Topix agrupa os valores das 1.600 maiores empresas cotadas.

EJ // CAD

Lusa/Fim