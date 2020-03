Bolsa de Tóquio fecha a ganhar 0,95% A bolsa de Tóquio subiu hoje no fecho, com o principal índice, o Nikkei, a ganhar 0,95% para 21.344,08 pontos. economia Lusa economia/bolsa-de-toquio-fecha-a-ganhar-0-95_5e5cb74aee525212e21a30ec





Para os analistas, esta subida resulta da promessa do Banco do Japão (BoJ) de fornecer "ampla liquidez", em resposta ao nervosismo nos mercados globais perante a epidemia do novo coronavírus.

O Nikkei deixa assim para trás cinco dias consecutivos de queda devido à preocupação dos investidores com a expansão contínua da doença Covid-19 em todo o mundo, o que causou uma queda acumulada de cerca de 10% no índice desde 20 de fevereiro.

Também o segundo indicador, o Topix, fechou a ganhar 0,99% para 1.525,87.

O índice Nikkei reflete a média não ponderada dos 225 principais valores da bolsa de Tóquio, enquanto o indicador Topix agrupa os valores das 1.600 maiores empresas cotadas.

