No final da sessão, o segundo indicador, o Topix, subiu 0,22% para 1.951,41 pontos.

O índice Nikkei reflete a média não ponderada dos 225 principais valores da bolsa de Tóquio, enquanto o indicador Topix agrupa os valores das 1.600 maiores empresas cotadas.

Além de Tóquio, também as bolsas de Xangai, Seul e da Índia estavam hoje em alta. Em sentido contrário, as bolsas de Hong Kong, Austrália e Nova Zelândia caíram.

Os analistas dizem que os investidores estão à espera de uma decisão da Reserva Federal norte-americana (Fed) quanto a um eventual aumento das taxas de juros.

Dados divulgados na sexta-feira, já depois do fecho dos mercados asiáticos, revelaram que as empresas criaram mais empregos do que o esperado em junho, algo que poderá permitir à Fed subir ainda mais as taxas para tentar controlar a inflação.

"Agora parece que eles vão debater se precisam de ser ainda mais agressivos", disse o analista da consultora Oanda Edward Moya, num relatório divulgado hoje.

