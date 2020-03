Bolsa de Tóquio cai 4,51% no fecho

A bolsa de Tóquio caiu hoje no fecho, com o principal índice, o Nikkei, a perder 4,51% para 18.664,60 pontos, devido ao impacto na economia do isolamento da população de Tóquio, em resposta à covid-19.

economia

Lusa

economia/bolsa-de-toquio-cai-4-51-no-fecho_5e7c5e11dcab6f199a33850d