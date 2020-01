Bolsa de Tóquio abre a cair 2,18%

A bolsa de Tóquio abriu hoje a cair 2,18%, na sequência do ataque do Irão contra bases no Iraque, onde estão estacionadas tropas dos Estados Unidos.

economia

Lusa

