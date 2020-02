Bolsa de São Paulo abriu a perder 4,8% A Bolsa de São Paulo perdia cerca de 4,8% na abertura depois da confirmação do primeiro caso de coronavirus (Covid-19) no Brasil, o que implica a chegada do vírus à América do Sul. economia Lusa economia/bolsa-de-sao-paulo-abriu-a-perder-4-8_5e56acd6d617441277b58400





O índice Bovespa, o índice de referência do país, situava-se nos 108.228 pontos cerca de 30 minutos depois da abertura da bolsa, segundo a Efe.

Esta foi a primeira sessão da bolsa brasileira depois do carnaval, que motivou dois dias sem operações.

São já 40 os países afetados pelos cerca de 80 mil infetados (incluindo quase 2.800 fora da China) e mais de 2700 mortes em todo o mundo, segundo dados da Organização Mundial de Saúde.

A epidemia, que surgiu em dezembro na China, parece ter atingido um pico naquele país, segundo as autoridades, que anunciaram hoje 52 novas mortes nas últimas 24 horas, o número mais baixo em três semanas.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) deu conta hoje de que o número de novos casos diários confirmados no resto do mundo ultrapassou pela primeira vez o que se verifica na China, mas avisou, já na segunda-feira, que o mundo tem de se preparar para uma "eventual pandemia", considerando "muito preocupante" o "aumento repentino" de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão.

