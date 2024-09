Às 14:45 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,55% para 42.143,51 pontos e o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, avançava 1,11% para 18.283,63 pontos.

O índice alargado S&P 500 registava uma valorização de 0,68% para 5.761,38 pontos.

As ações da tecnológica Micron subiam cerca de 17%, depois de o fabricante de 'chips' publicar resultados que superaram as expectativas dos analistas.

Na quarta-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou sem uma tendência definida, após uma série de recordes nas sessões anteriores.

Segundo dados publicados hoje pouco antes da abertura do mercado, o crescimento do produto interno bruto (PIB) dos Estados Unidos entre abril e junho foi de 3% em ritmo anualizado.

Esta foi a terceira e última estimativa do PIB relativo ao segundo trimestre, que confirmou os dados anteriores, mas o Departamento do Comércio reviu em alta o crescimento no primeiro trimestre, que passou de 1,4% para 1,6%.

Os investidores aguardam agora a divulgação na sexta-feira dos dados da inflação em agosto do índice PCE (Personal Consumption Expenditures), o mais seguido pela Reserva Federal (Fed).

As notícias sobre as medidas de estímulo anunciadas nos últimos dias pela China também apoiam Wall Street.

O mais ambicioso pacote de estímulos para as praças financeiras chinesas desde a crise de 2015 levou alguns bancos e gestores de Wall Street a prever uma recuperação dos títulos mobiliários do país, após três anos em queda.

O Partido Comunista Chinês comprometeu-se hoje a apoiar a economia privada, estabilizar o setor imobiliário e assegurar as despesas fiscais necessárias.

EO (JPI) // JNM

Lusa/fim