Às 15:10 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones perdia ligeiros 0,04% para 40.958,97 pontos e o tecnológico Nasdaq subia 0,80% para 17.221,75 pontos.

O índice alargado S&P 500 avançava 0,15% para 5.528,91 pontos.

"Hoje, as condições continuam a ser instáveis", referia numa nota o analista Patrick O'Hare, da Briefing.com, citado pela AFP.

Antes da abertura da bolsa, foi indicado que, segundo o relatório da empresa ADP, o setor privado norte-americano criou apenas 99.000 empregos em agosto, muito abaixo dos 145.000 que eram esperados pelos economistas.

"São os números mais fracos desde a pandemia", considerou Carl Weinberg, da High Frequency Economics.

"Se o mercado de trabalho desacelerar muito, isso poderá ser negativo para a Fed [Reserva Federal, banco central norte-americano], que teria de reduzir as suas taxas mais do que o esperado", afirmou, por seu lado, Peter Cardillo, da Spartan Capital.

Os operadores atribuem agora uma probabilidade de 45% ao cenário de redução de meio ponto percentual na taxa de juro da Fed. O banco central norte-americano terá a sua próxima reunião em 17 e 18 de setembro.

Na bolsa, as ações da tecnológica Nvidia recuperavam com uma subida de 2,26%, depois de terem perdido mais de 16% no período de uma semana, na sequência da publicação dos resultados trimestrais.

A Tesla, fabricante de veículos elétricos, também subia 4,12% e a companhia aérea JetBlue (+5,86%) seguia o mesmo caminho, beneficiando de uma melhoria nos seus objetivos trimestrais, justificada com um aumento das reservas, em particular na América Latina.

