Bolsa de Nova Iorque segue mista, petróleo cai A bolsa de Nova Iorque negociava hoje sem uma tendência definida no início da sessão, enquanto o preço do barril de petróleo do Texas recuava 5,67%.





Às 14:47 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones perdia 0,35% para 21.558,98 pontos e o Nasdaq subia 0,66% para 7.552,65 pontos.

O índice alargado S&P 500 avançava 1,40% para 2.577,33 pontos.

O preço do barril de petróleo do Texas (WTI) negociava no mercado nova-iorquino com uma queda de 5,67% para 20,29 dólares, uma descida de 1,22 dólares em relação a sexta-feira.

A Arábia Saudita anunciou hoje que tenciona aumentar as exportações de petróleo para o nível máximo de 10,6 milhões de barris por dia em maio, em plena guerra de preços com a Rússia.

"O reino tenciona aumentar as exportações de petróleo em 600.000 barris por dia a partir de maio, subindo as exportações (totais) para 10,6 milhões de barris por dia", indicou um responsável do ministério da Energia saudita, citado pela agência oficial SPA.

Este anúncio do maior exportador mundial surge quando a pandemia de covid-19 provocou uma contração da procura, que contribuiu para o afundamento dos preços.

Na sexta-feira bolsa nova-iorquina encerrou em baixa, mas registando uma recuperação no conjunto da semana. Na sessão, o índice Dow Jones Industrial caiu 4,06%, mas no conjunto da semana ganhou 17,6%.

Da mesma forma, o tecnológico Nasdaq perdeu 3,79%, mas teve uma valorização semanal de 9,1%.

