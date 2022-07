Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,17% para 32.088,24 pontos, mas o tecnológico Nasdaq recuava 0,62% para 11.983,63 pontos.

O índice alargado S&P 500 avançava 0,10% para 4.003,09 pontos.

O Twitter teve um prejuízo de 270 milhões de dólares (264,7 milhões de euros) no segundo trimestre, mas conseguiu lucros de 243,3 milhões de dólares no primeiro semestre, mais 82% face ao mesmo período de 2021.

Segundo anunciou hoje a empresa tecnológica norte-americana, a sua faturação entre janeiro e junho foi de 2.377,6 milhões de dólares, uma subida de 6,8%, apesar das receitas terem descido 1,16% no segundo trimestre para 1.176,7 milhões.

O resultado dececionante do segundo trimestre foi atribuído aos "ventos contrários" no setor da publicidade, aos receios em relação à situação económica e também "à incerteza ligada à aquisição em curso do Twitter" por Elon Musk, segundo o comunicado divulgado.

As ações do Twitter registavam uma descida de 0,25%, depois de ter estado a recuar mais de 2% nas operações que antecederam a abertura da bolsa.

O preço barril de petróleo do Texas começou a negociar no mercado nova-iorquino, com uma descida de 1,27% para 95,12 dólares.

