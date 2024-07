Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones registava uma ligeira descida de 0,04% para 40.725,52 pontos e o tecnológico Nasdaq seguia com uma forte subida de 2,26% para 17.534,59 pontos.

O índice alargado S&P 500 avançava 1,15% para 5.498,72 pontos.

As ações da Boeing negociavam com uma subida de 0,60%, após ter sido anunciado que Kelly Ortberg vai liderar a empresa a partir de 08 de agosto.

O nome foi anunciado no mesmo dia em que o grupo norte-americano anunciou os resultados do primeiro semestre, com um agravamento dos prejuízos para 1,79 mil milhões de dólares, mais 1,22 mil milhões do que no mesmo período de 2023.

Após o encerramento da bolsa, será a Meta a anunciar os seus resultados.

Hoje, os investidores estarão ainda focados nas decisões do banco central norte-americano, que termina uma reunião de dois dias e na conferência de imprensa do seu presidente, Jerome Powell.

A Amazon, que apresenta resultados na quinta-feira, liderava as subidas no índice Dow Jones, com uma valorização de 2,58%.

