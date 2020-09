Às 14:55 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,39% para 7.395,30 pontos, mas o índice Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, recuava 0,29% para 10.930,04 pontos.

O índice alargado S&P 500 avançava 0,13% e estava em 3.320,58 pontos.

Numa audição na Câmara dos Representantes, Powell disse na terça-feira que desde que começou a crise, tem-se assistido a uma melhoria contínua das condições económicas nos Estados Unidos, mas a incerteza persiste.

A Fed continuará a utilizar as "ferramentas" de que dispõe "durante o tempo que for necessário, para assegurar que a recuperação seja o mais forte possível e impedir que a economia sofra danos permanentes", indicou o presidente do banco central norte-americano, que hoje tem mais uma audição.

Na terça-feira, Wall Street recuperou das descidas da véspera e fechou em alta, graças ao desempenho de grandes grupos tecnológicos como a Amazon, Apple, Facebook e Alphabet.

O Dow Jones subiu 0,52%, o Nasdaq avançou 1,71% e o S&P 500 somou 1,05%, este último a recuperar de quatro descidas consecutivas.

