Às 14:55 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,35% para 44.752,37 pontos e o Nasdaq subia 0,71% para 19.354,57 pontos.

O índice alargado S&P 500 avançava 0,17% para 6.042,47 pontos.

Na sexta-feira, Wall Street terminou a semana com nota positiva, após uma sessão mais curta, a seguir ao feriado do Dia de Ação de Graças, com o Dow Jones e o S&P 500 a registarem novos recordes no encerramento.

No mês de novembro, marcado pela vitória de Donald Trump nas presidenciais norte-americanas, a bolsa de Nova Iorque acumulou ganhos. O Dow Jones registou uma valorização mensal de 6,34%, o S&P 500 avançou 3,42% e o Nasdaq subiu 2,7%.

Segundo analistas, o principal fator impulsionador foi a vitória de Trump nas eleições de 05 de novembro, a que se seguiram dias de ganhos na bolsa devido à perceção favorável dos mercados relativamente às promessas de reduzir impostos e desmantelar regulamentações.

O rendimento das obrigações do Tesouro norte-americano a 10 anos subia para 4,23% contra 4,17% no final da última sessão.

A semana será dominada pela divulgação de vários dados sobre o emprego, com destaque para a publicação na sexta-feira do relatório mensal do Departamento do Trabalho.

