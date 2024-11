Às 15:05 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones registava uma valorização de 0,63% para 44.145,26 pontos, mas o tecnológico Nasdaq seguia em terreno ligeiramente negativo, a perder 0,03% para 18.966,81 pontos.

O índice alargado S&P 500 avançava 0,22% para 5.961,74 pontos.

"Havia muitos compradores na quinta-feira, mas hoje já não há muitos", observou Patrick O'Hare, da Briefing.com, em comunicado citado pela AFP.

"Estamos a aproximar-nos do Dia de Ação de Graças, por isso penso que hoje e na próxima semana haverá volumes baixos", afirmou Sam Stovall, da CFRA.

A bolsa de Nova Iorque estará fechada na quinta-feira devido ao feriado e no dia seguinte a sessão será mais curta.

No mercado de obrigações, as taxas de juro descem ligeiramente após a tensão de quinta-feira. O rendimento da dívida do Tesouro a 10 anos seguia a 4,41%, contra 4,42% no encerramento da sessão anterior.

O grupo de vestuário Gap subia 9,16%, após ter publicado na quinta-feira, já com o mercado encerrado, resultados superiores ao esperado, revendo em alta as suas previsões anuais.

