Às 14:20 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia ligeiros 0,03% para 32.826,08 pontos, mas os dois outros índices de referência da bolsa nova-iorquina recuavam.

O Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, perdia 0,67% para 13.380,47 pontos e o índice alargado S&P 500 baixava 0,43% para 3.945,50 pontos.

A dominar as atenções no mercado nova-iorquino está a reunião do comité de política monetária da Fed (banco central), cujas decisões serão anunciadas ao final da tarde.

Os investidores temem que uma recuperação económica demasiado rápida, após a pandemia de covid-19, dê origem a um aumento da inflação, sendo, por isso, aguardadas com expectativa as declarações do presidente da Fed, Jerome Powell.

Hoje, registaram-se vendas significativas no mercado de dívida pública e antes da abertura do mercado os juros das obrigações do Tesouro a 10 anos atingiram 1,676%, o nível mais elevado em 13 meses.

