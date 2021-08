Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,21% para 35.411,78 pontos e o Nasdaq perdia 0,27% para 14.724,77 pontos.

O índice alargado S&P 500 recuava 0,12% para 4.442,52 pontos.

Hoje, o Departamento do Trabalho indicou que as inscrições para subsídio de desemprego nos Estados Unidos baixaram para 375.000 na semana passada, em comparação com 387.000 na semana anterior.

Na sessão anterior, a bolsa nova-iorquina encerrou mista, mas com o Dow Jones (+0,62% para 35.484,97 pontos) e o S&P 500 (+0,25% para 4.447,70 pontos) a superarem os recordes estabelecidos na véspera, depois de se conhecerem os dados da inflação, que desacelerou em julho nos Estados Unidos. O Nasdaq terminou com uma descida de 0,16%.

Nos outros mercados, o barril de petróleo do Texas baixava para 69,01 dólares e os juros dos títulos do Tesouro a 10 anos subiam para 1,367%.

EO // MSF

Lusa/fim