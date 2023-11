Às 14:55 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,23% para 35.068,83 pontos e o Nasdaq baixava 0,46% para 14.219,25 pontos.

O índice alargado S&P 500 perdia 0,27% para 4.535,21 pontos.

Hoje, as atenções do mercado estão focadas na publicação das atas da última reunião da Fed, à espera de sinais sobre a evolução das taxas de juro.

A tecnológica Nvidia divulga os seus resultados trimestrais após o encerramento do mercado.

Numa semana mais curta devido ao feriado do Dia de Ação de Graças, na quinta-feira, os movimentos são mais escassos do que o habitual na bolsa de Nova Iorque, mas os investidores estarão particularmente atentos às vendas na Black Friday.

No índice Dow Jones, a Home Depot liderava as descidas (-1,68%) e a Verizon as subidas (+1,03).

