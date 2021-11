Às 14:55 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,24% para 36.187,38 pontos e o Nasdaq avançava 0,26% para 15.901,59 pontos.

O índice alargado S&P 500 subia 0,25% para 4.694,76 pontos.

Na semana que agora começa, são aguardados os resultados trimestrais de várias retalhistas, incluindo a Home Depot e a Walmart, na terça-feira.

Os preços do barril de petróleo do Texas seguem em baixa no mercado nova-iorquino a 79,46 dólares e as obrigações do Tesouro a 10 anos sobem para 1,60%.

Na sexta-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em alta, mas os seus três principais índices acabaram a semana com perdas, pela primeira vez em seis semanas, na sequência da divulgação de dados a indicar que a inflação acelerou em outubro.

EO // EA

Lusa/Fim