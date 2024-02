Cerca das 14:50 (hora de Lisboa), o S&P 500 perdia 0,26% para 4.992,53 pontos, o Nasdaq recuava 1,01% para 15.616,38 pontos e o Dow Jones caia 0,10% para 38.589,86 pontos.

Apesar da queda, o industrial Dow Jones está a beneficiar da subida do Walmart (que sobe cerca de 5%), após ter registado um forte trimestre de vendas (cerca de 172 mil milhões de dólares em vendas líquidas no quarto trimestre fiscal).

A gigante do Arkansas também anunciou hoje um acordo para comprar a fabricante de televisões Vizio por 2,3 mil milhões de dólares (cerca de 2,13 mil milhões de euros).

Os mercados estão a sair da segunda semana de perdas das últimas 16, depois de dados sobre a inflação acima do esperado terem diminuído a expectativa de que a Reserva Federal (Fed) norte-americana começaria a cortar as taxas de juro no início do ano.

Os investidores aguardam agora a divulgação, na quarta-feira, das minutas da última reunião do banco central, de modo a procurar pistas sobre o próximo encontro da Fed.

Enquanto Wall Street estava fechada na segunda-feira, o banco norte-americano Capital One anunciou a aquisição do também norte-americano Discover Financial Services, numa operação avaliada em cerca de 35 mil milhões de dólares (32.518 milhões de euros).

O Capital One irá pagar 1,0192 ações em tesouraria por cada ação do Discover, o correspondente a um prémio de 26,6% face às cotações de sexta-feira.

As ações do Discover fecharam na sexta-feira a 110,49 dólares, enquanto as do Capital One fecharam a cerca de 140 dólares.

Os atuais acionistas do Capital One irão controlar cerca de 60% da fusão, enquanto os acionistas do Discover controlarão aproximadamente 40%. Com a fusão, o banco estará entre os dez maiores bancos do país.

AAT // EA

Lusa/Fim