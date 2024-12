Cerca das 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,29% para 43.574,39 pontos e o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, registava uma ligeira variação negativa de 0,01% para 20.106,64 pontos.

O índice alargado S&P 500 descia 0,10% para 6.044,59 pontos.

A Fed termina hoje uma reunião de dois dias, a última deste ano, e deverá anunciar uma nova descida das taxas de juro de 25 pontos base, apesar de a inflação se mostrar persistente.

"Os mercados antecipam amplamente uma descida de 25 pontos base. Se a Fed não a estivesse a ponderar, já teria enviado uma mensagem aos investidores nesse sentido", disse Mark Zandi, economista-chefe da Moody's, citado pela AFP.

Esta última reunião do ano será também a ocasião para a Fed publicar as suas novas previsões de crescimento, inflação e desemprego.

"Temos uma decisão muito esperada hoje, o consenso é que haja uma redução das taxas", indicou Art Hogan, da B. Riley Wealth Management.

Os juros das obrigações do Tesouro norte-americano a 10 anos seguiam a 4,38%, contra 4,40% no encerramento da sessão anterior.

No início da sessão, o índice Dow Jones dava sinais de recuperação depois de ter registado na terça-feira a sua nona sessão negativa consecutiva, uma sequência que não registava desde 1978.

A tecnológica Nvidia, uma das empresas com maior capitalização bolsista, liderava as subidas no Dow Jones com uma valorização de 3,17%, depois de ter perdido mais de 12% desde o início de novembro.

Ainda nas maiores subidas do Dow Jones, o grupo UnitedHealth avançava 2,83%, recuperando das descidas que registou após o recente assassínio do presidente executivo da sua filial de seguros saúde UnitedHealthcare.

