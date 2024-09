Pelas 14:45 (hora em Lisboa), o índice Dow Jones Industrial subia 0,38% para 41.250,30 pontos, o S&P500 valorizava 0,12% para 5.602,58 pontos e o tecnológico Nasdaq avançava 0,31% para 17.623,92 pontos.

"O otimismo é elevado quanto à possibilidade de a Reserva Federal [Fed] reduzir a sua principal taxa de juro na próxima semana, pela primeira vez em quatro anos", disseram analistas, citados pela agência Bloomberg.

Wall Street recuperou esta semana, apoiado nos dados de uma inflação favorável e pela recuperação do setor tecnológico.

A recuperação do mercado está hoje a ser reforçada pelas notícias de que os membros da Fed ainda estão indecisos quanto ao corte das taxas de juro em 25 ou 50 pontos base na próxima semana, sublinham.

Além da redução das taxas de juro pela Fed, na próxima semana os investidores estarão atentos à reunião do Banco de Inglaterra (BoE), bem como à inflação no Japão e à decisão do banco central deste país sobre as taxas de juro.

