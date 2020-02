Bolsa de Nova Iorque negoceia em alta corrigindo 'forte queda' na semana passada A bolsa de Nova Iorque está hoje a negociar em alta, com os investidores a procurarem ações baratas, depois das fortes perdas na semana passada, devido às incertezas da disseminação do coronavirus. economia Lusa economia/bolsa-de-nova-iorque-negoceia-em-alta_5e3845353555ec1271406e2b





Pelas 14:59 horas em Lisboa, o índice Dow Jones Industrial estava a subir 1,06% para 28.552,47 pontos, enquanto o Standard & Poor's valorizava 0,74% para 3.249,26 pontos.

O índice tecnológico Nasdaq, por sua vez, subia 1,2% para 9.261,84 pontos.

Enquanto as bolsas na Europa têm oscilado hoje entre perdas e ganhos, os analistas internacionais admitiram que as medidas tomadas pelo banco central chinês mitigaram "os efeitos adversos" que o vírus está a ter na economia.

O banco central chinês anunciou diversas medidas para apoiar a economia, nomeadamente a injeção de uma grande quantidade de liquidez no sistema bancário e a descida das taxas de juro dos acordos de recompra inversa.

Os investidores estão ainda atentos aos resultados da Alphabet no fecho de Wall Street, em simultâneo com a Walt Disney, uma das grandes empresas que estão expostas às influências do novo vírus chinês.

Além disso, devido à situação que atravessa, a China deverá ter reduzido a sua procura de petróleo em cerca de três milhões de barris por dia (o que representa 20% do seu consumo total).

Os analistas referiram também que deverá tratar-se do maior choque externo que a indústria petrolífera teve desde a crise de 2008, sendo que os preços do crude já caíram 16% desde o início do ano.

A Arábia Saudita estará a pressionar os outros membros para que exista uma reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) em março deste ano numa tentativa de equilibrar o mercado, mas a Rússia, por agora, prefere esperar para avaliar a situação.

Os preços do petróleo WTI (Light Sweet Crude Oil) em Nova Iorque caíram 0,3% para 51,43 dólares o barril, o preço da onça de ouro caiu 0,6% para 1.579,15 dólares e o euro perdeu 0,2% para 1,1066 dólares.

Na sexta-feira, o índice Dow Jones Industrial caiu 2,09% para 28256,03 pontos, o Santard & Poor's recuou 1,77% para 3225,52 pontos e o Nasdaq perdeu 1,58% para 8.991,51 pontos.

JS // EA

Lusa/Fim