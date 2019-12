Bolsa de Nova Iorque negoceia em alta no início da sessão A bolsa de Nova Iorque está hoje a negociar em alta, depois de ter interrompido a sessão na quarta-feira, devido às comemorações natalícias, e ainda animada pelos desenvolvimentos das negociações comerciais entre Washington e Pequim. economia Lusa economia/bolsa-de-nova-iorque-negoceia-em-alta-no_5e04d50890778c1bfa1a616a





Pelas 14:55 (horas em Lisboa), o índice Dow Jones Industrial subia 0,20% para 28.571,78 pontos, enquanto o Standard & Poor's avançava 0,15% para 3.228,21 pontos.

O tecnológico Nasdaq recuperava 0,31% para 8.980,26 pontos.

Os analistas consultados pela agência de informação financeira Bloomberg explicaram que os mercados podem renovar novos máximos, com o Standard & Poor´s a poder alcançar a maior subida anual desde 2013.

A bolsa de Nova Iorque, depois de ter estado encerrada na quarta-feira e ter funcionado meia sessão na terça-feira, devido às comemorações do Natal, está hoje a negociar em alta, ainda animada pelo desenvolvimento das negociações comerciais entre Washington e Pequim.

Além disso, os dados sobre a economia norte-americana sinalizam uma economia forte e mostram, segundo os analistas, que o mercado bolsista possa fechar o ano em máximos.

Os novos pedidos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos, hoje divulgados pelo o Departamento do Trabalho, diminuíram em 13.000 na semana passada, para 222.000, face à semana anterior.

Já a média das últimas quatro semanas, que constitui um indicador mais fiável da tendência da evolução do mercado laboral do país, registou um aumento para 228.000, quando se situou em 225.750 na semana anterior, valor que foi revisto, segundo o Departamento do Trabalho norte-americano.

