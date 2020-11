Às 14:45 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,29% para 29.505,27 pontos, impulsionado por cotadas como a Salesforce (2,26%), Intel (1,67 %) ou Microsoft (1,49%).

O Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, avançava 1,52% para 11.728,29 pontos e o índice alargado S&P 500 somava 0,54% e estava em 3.564,73 pontos.

O preço do petróleo do Texas (WTI) também começou a negociar com uma subida de 2,73% para 42,49 dólares por barril, impulsionado pelos avanços nas vacinas contra a covid-19 e por informações que apontam para uma queda nas reservas de crude nos Estados Unidos.

Na terça-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou sem um rumo definido, depois do entusiasmo que dominou a sessão anterior, quando foi anunciado que uma das vacinas que estão a ser desenvolvidas contra a covid-19 revelou, numa fase avançada dos testes, uma eficácia de 90%.

O Dow Jones Industrial Average ganhou 0,90%, mas o Nasdaq, que reúne as empresas que mais beneficiaram com as restrições à mobilidade impostas devido à pandemia, recuou 1,37%. No dia anterior, o Nasdaq já tinha perdido 1,53%.

Antes do início da sessão da bolsa de Nova Iorque, houve dois minutos de silêncio em homenagem ao Dia dos Veteranos, que hoje se assinala nos Estados Unidos.

