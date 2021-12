Segundo os dados no final da sessão da Bolsa de Valores de Nova Iorque, o Dow Jones subiu 0,98% ou 351,82 pontos, até às 36.302,38 unidades, mas o destaque do dia foi o indicador S&P 500, que ganhou 1,38% ou 65,40 unidades, até aos 4.791,19 pontos, o seu 69.º recorde deste ano.

Por sua vez, o índice composto do Nasdaq, que reúne as empresas tecnológicas mais importantes, subiu 1,39% ou 217,89 pontos, para 15.871,26 unidades.

Wall Street já tinha começado o dia no 'verde', no início da última semana do ano, apesar da preocupação causada pelo avanço da variante Ómicron da covid-19 e dos vários milhares de cancelamentos de voos nos Estados Unidos e no resto do mundo.

Os analistas entrevistados pelo canal especializado CNBC referiram que os investidores não parecem muito afetados pelos cancelamentos de voos, pois entendem que a variante Ómicron, tal como aconteceu com a Delta, não está a ser tão letal nem tão grave em termos de hospitalizações como se temia, apesar da sua elevada taxa de infeção.

Todos os setores fecharam no 'verde', com destaque para os ganhos nos setores da energia (2,24%), da tecnologia (2,18%) e do imobiliário (2,04%).

Entre as 30 cotadas do Dow Jones, 28 fecharam no positivo, com destaque para as subidas da Microsoft (7,72%), Home Depot (7,02%) e Salesforce (5,16%), confirmando a boa saúde do setor do comércio e retalho, imune ao alarmismo da Ómicron.

Nos outros mercados, o petróleo do Texas subiu para 75,57 dólares por barril, o ouro valorizou para 1.811,90 dólares por onça e o rendimento dos títulos do Tesouro perdeu 1,479%, enquanto o dólar se manteve estável em relação ao euro, com um câmbio de 1,1325.

SYL //RBF

Lusa/Fim