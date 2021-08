De acordo com dados fornecidos pela Bolsa de Nova Iorque, no momento do encerramento o Dow Jones perdia 0,11%,, para 35.360,73 pontos, enquanto o indicador S&P 500 descia 0,13%, para os 4.522,68 pontos.

O índice composto do mercado Nasdaq, que agrega as empresas tecnológicas mais importantes, caía ligeiramente (0,04%) e situava-se nos 15.259,24 pontos, um valor também nunca antes registado.

O S&P 500 registou, em agosto, ganhos de 3%, o Nasdaq de 4% e o Dow Jones de 1,3%.

Na última sessão do mês, o S&P 500 e o Nasdaq terminaram a sessão em valores recorde, com as vendas a imporem-se no mercado, embora os especialistas vejam a descida como apenas uma pausa no crescimento.

"Acreditamos que o impulso da reabertura e recuperação está intacto e que as ações continuarão a subir", disse o diretor de investimentos de gestão de património global da UBS, Mark Haefele, citado pela CNBC.

Segundo Haefele, os ganhos do S&P 500 são "sustentados por um crescimento robusto dos lucros e uma aceleração da recuperação económica", pelo que espera que os setores cíclicos, incluindo o energético e o financeiro, tomem a dianteira no mercado.

Ainda assim, mais de metade dos setores terminaram o dia com perdas, encabeçados pelo imobiliário (0,6%), o das comunicações (0,3%) e o dos bens de consumo não essenciais (0,22%), enquanto o energético (-0,55%), o tecnológico (-0,46%) e o das matérias-primas (-0,34%) lideraram as perdas.

Entre as 30 empresas cotadas no Dow Jones, destacaram-se os ganhos da Walgreens (4,53%), da American Express (0,94%) e da McDonald's (0,87%), enquanto entre as mais prejudicadas estavam Nike (-2,02%), Dow (-1,71%) e Chevron (-1,37%).

