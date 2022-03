Cerca de 15 minutos após o início das negociações, o Dow Jones baixava para 35.105,60 pontos, enquanto o alargado S&P 500 cedia 0,32% para 4.587,68 pontos.

O tecnológico Nasdaq perdia 0,53%, e situava-se nos 14.365,01 pontos.

Os três principais índices devem encerrar o mês com ganhos entre 4% e 5%, graças às últimas duas semanas, mas o conjunto do trimestre parece encaminhar-se para encerrar com as maiores perdas em dois anos, segundo a agência Efe.

Os novos pedidos de subsídio de desemprego nos Estados Unidos aumentaram em 14.000 na semana concluída em 26 de março deste ano, para 202.000, face à semana anterior, anunciou hoje o Departamento de Trabalho.

Este aumento ficou acima da previsão de 196.000 pedidos, avançada pelos economistas consultados pela agência Bloomberg, sendo que o crescimento dos pedidos reflete provavelmente alguma volatilidade semanal dos pedidos de subsídio de desemprego no país.

A bolsa de Nova Iorque terminou em baixa na quarta-feira, com o Dow Jones a cair 0,19% para 35.228,81 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro.

O Nasdaq fechou a desvalorizar-se 1,21% para 14.442,27 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro.

CSJ (JS/MC) // JNM

Lusa/fim