Bolsa de Lisboa sobe pela 2.ª sessão consecutiva alinhada com Europa

A bolsa de Lisboa subiu hoje, pela segunda sessão consecutiva, com uma progressão de 1,91% para 3.955,62 pontos no índice PSI20, em linha com os ganhos na Europa.

Lusa

