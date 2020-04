Das 18 cotadas que integram o PSI20, 15 subiram, duas desceram e uma ficou inalterada. As cotadas que se destacaram nos ganhos foram a Mota-Engil (6,40% para 1,13 euros) e a Galp (4,10% para 9,85 euros).

A Mota-Engil comunicou na segunda-feira ao mercado que, numa parceria com a Besix, assinou um contrato no âmbito do projeto de gás natural liquefeito (GNL), em Moçambique, no valor de 365 milhões de dólares (cerca de 337 milhões de euros).

Por sua vez a Galp anunciou, também na segunda-feira, que o seu lucro caiu 72% no primeiro trimestre do ano, para 29 milhões de euros, uma queda justificada pela empresa com as alterações no mercado provocadas pela pandemia de covid-19.

No resto da Europa, Londres subiu 1,91%, Milão 1,71%, Madrid 1,55%, Paris 1,43% e Frankfurt 1,27%.

