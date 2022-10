Das 15 cotadas que integram o índice de referência da bolsa, 13 terminaram em alta e duas em baixa.

No topo das subidas, a EDP Renováveis subiu 3,43% para 20,51 euros e a Greenvolt-Energias Renováveis avançou 2,94% para 7,71 euros.

Nas descidas, a Galp, que apresentou hoje resultados, liderou ao cair 2,84% para 9,95 euros.

A Galp obteve um lucro de 608 milhões de euros, nos primeiros nove meses do ano, o que representa uma subida de 86% face ao mesmo período do ano passado. No terceiro trimestre o lucro foi de 187 milhões de euros, mais 16%.

O BCP também ficou em terreno negativo ao perder 0,59% para 0,13 euros, depois de o Bank Millennium ter reportado hoje prejuízos de 1.264 milhões de zlotys (270,5 milhões de euros), de janeiro a setembro, e de 214,3 milhões de euros no terceiro trimestre, justificando as perdas com custos com moratórias de crédito.

No primeiro semestre, o banco detido em 50,1% pelo BCP tinha reduzido o prejuízo para 262,6 milhões de zlotys (56,6 milhões de euros), cerca de metade do registado no mesmo período de 2021.

As principais bolsas europeias fecharam com ganhos. Milão registou uma subida acentuada de 1,93% depois de no sábado Giorgia Meloni, líder dos Irmãos de Itália (de extrema-direita), ter tomado posse como primeira-ministra.

A bolsa de Madrid subiu 1,79%, a de Paris 1,59% e a de Frankfurt 1,58%.

A bolsa de Londres registou uma valorização mais moderada, de 0,63%, num dia marcado pela escolha de Rishi Sunak para a liderança do Partido Conservador, devendo tornar-se o próximo primeiro-ministro britânico.

