Das 15 cotadas que atualmente integram o índice PSI, 10 ficaram em alta, quatro em baixa e uma inalterada, tendo a Mota-Engil liderado as subidas com uma valorização de 3,61% para 2,64 euros, no dia em que anunciou que assinou contratos com a Allied Gold Corporation, empresa da mineração de ouro, na Costa do Marfim, Mali e Etiópia, num valor estimado de cerca de 1.400 milhões de euros.

A EDP Renováveis também apoiou a subida do PSI ao registar um ganho de 2,31% para 11,08 euros.

Em sentido contrário, a Jerónimo Martins ficou no topo das descidas com as suas ações a recuarem 0,86% para 18,52 euros.

As principais bolsas europeias iniciaram a semana com ganhos expressivos. Milão subiu 1,56%, Frankfurt 1,21%, Paris 1,20%, Londres 0,65% e Madrid registou uma subida mais moderada de 0,40%.

