Das 15 cotadas que integram o índice PSI, sete ficaram em alta e oito em baixa. A Altri liderou as subidas e avançou 2,46% para 5,83 euros.

A Altri anunciou que reforçou a sua presença na Galiza com a aquisição da Greenalia Forest à Smarttia, prevendo que a compra fique concluída ainda no primeiro trimestre deste ano. A empresa não revelou o valor do negócio.

O BCP subiu 1,85% para 0,52 euros e a NOS avançou 1,36% para 3,35 euros.

Nas maiores subidas do PSI ficaram ainda a Semapa (1,11% para 14,60 euros) e os CTT (1,05% para 5,78 euros).

Em sentido contrário, as duas cotadas do grupo EDP ficaram no topo das descidas pelo terceiro dia consecutivo, com o setor das energias renováveis penalizado pelas políticas defendidas pela nova administração norte-americana.

A EDP Renováveis caiu 1,59% para 8,68 euros e a EDP desceu 1,35% para 2,92 euros.

A EDP aumentou a produção de eletricidade em 2% em 2024, face ao ano anterior, com as energias renováveis a representarem mais de 95% do total da energia, informou a empresa na quarta-feira.

A Galp caiu 0,80% para 16,76 euros, a Corticeira Amorim baixou 0,73% para 8,19 euros e a Ibersol perdeu 0,69% para 8,68 euros.

Com descidas inferiores a 0,50% ficaram a Mota-Engil (3,03 euros), a Jerónimo Martins (18,95 euros) e a Sonae (0,90 euros).

Nas principais bolsas europeias, Madrid subiu 0,92%, Frankfurt 0,74%, Milão 0,72%, Paris 0,70% e Londres 0,23%.

