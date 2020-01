Bolsa de Lisboa sobe 0,04% com grupo EDP a liderar os ganhos

A bolsa de Lisboa encerrou a sessão de hoje com uma ligeira subida de 0,04% para 5.260,04 pontos no índice PSI20, com o grupo EDP a liderar os ganhos.

economia

Lusa

economia/bolsa-de-lisboa-sobe-0-04-com-grupo-edp-a_5e1cb01d8362ff1c25cb59a6