Foi a segunda maior descida desta semana do PSI20, que na segunda-feira perdeu 3,53%.

Das 18 cotadas que integram o índice, 17 caíram e uma ficou inalterada. A Galp, que liderou as descidas, recuou para 13,02 euros.

As cotadas com maiores descidas no PSI20 foram a NOS (4,46% para 3,72 euros), a Sonae SGPS (4,45% para 0,73 euros), os CTT (4,34% para 2,42 euros), a Altri (4,13% para 5,11 euros) e a EDP (3,59% para 4,40 euros).

A REN desceu 2,80% para 2,61 euros, a Mota-Engil baixou 2,78% para 1,40 euros e a Jerónimo Martins cedeu 2,50% para 16,38 euros.

Com desvalorizações abaixo de 2,5% terminaram a Navigator (2,88 euros), a Pharol (0,09 euros), o BCP (0,17 euros), a Semapa (11,42 euros), a Sonae Capital (0,71 euros), a EDP Renováveis (12,46 euros), a Corticeira Amorim (10,14 euros) e a Ramada Investimentos (5,38 euros). A Ibersol ficou inalterada em 8,24 euros.

No resto da Europa, os mercados continuaram dominados pelo pessimismo quanto ao impacto económico da epidemia de coronavírus. Madrid perdeu 3,55%, Londres caiu 3,49%, Paris 3,32% e Frankfurt 3,19%.

Na Itália, o país europeu mais atingido pelo coronavírus, a bolsa de Milão encerrou a descer 2,66%.

A meio da sessão, a bolsa de Nova Iorque atenuou as quedas registadas na abertura, mas continuou claramente em terreno negativo com o Dow Jones a perder 1,36% e o Nasdaq 1,70%.

