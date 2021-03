Na sexta-feira, a Bolsa de Lisboa encerrou em alta, em contraciclo com as principais praças europeias, com o índice PSI20 a subir 0,50% para 4.671,97 pontos, apoiado por uma forte subida da Galp.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, nove ficaram em alta, sete em baixa e duas inalteradas. A Galp liderou as subidas, ao ganhar 4,59% para 10,45 euros.

No resto da Europa, Frankfurt baixou 0,97%, Paris 0,82%, Madrid 0,80%, Milão 0,55% e Londres 0,31%.

