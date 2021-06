Na quarta-feira, a Bolsa de Lisboa terminou a sessão com uma ligeira variação positiva de 0,02% no índice PSI20, que ficou em 5.113,40 pontos, tendo as principais bolsas europeias encerrado com rumos divergentes.

Das 18 cotadas que integram o índice PSI20, nove ficaram em alta, sete em baixa e duas inalteradas.

