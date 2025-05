Bolsa de Lisboa fecha no 'vermelho' com Mota-Engil a perder 2,65%

Lisboa, 28 mai 2025 (Lusa) - A bolsa de Lisboa fechou hoje no 'vermelho', acompanhando as principais praças europeias, com o PSI a cair 0,13% para 7.361,14 pontos, num dia em que a Mota-Engil liderou as quedas a recuar 2,65%.