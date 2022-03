Bolsa de Lisboa em baixa com BCP a cair mais de 9% e Galp a subir 3%

A bolsa de Lisboa estava hoje em baixa, a acentuar as perdas da abertura, com as ações do BCP a caírem 9,48% para 0,12 euros e as da Galp Energia a subirem 3,24% para 11,15 euros.