Das 16 cotadas que integram o índice PSI, oito ficaram em baixa, sete em alta e uma inalterada (Mota-Engil).

O BCP recuou para 0,27 euros, após ter sido divulgado que a Fosun concluiu com sucesso através da Chiado Luxembourg a venda de 846.000.000 ações representativas de aproximadamente 5,60% do capital do Banco Comercial Português pelo valor de cerca de 235 milhões de euros, o que corresponde a um preço de 0,2780 euros por ação.

"O Millennium bcp foi informado que a intenção da Fosun é de manter uma participação acima dos 20%, permanecendo como acionista de referência", disse fonte oficial do banco.

A Fosun entrou no capital do BCP em 2016, tendo, na altura investido quase 174,6 milhões de euros para comprar 16,7% do capital do banco.

As principais bolsas europeias também fecharam em baixa, com Madrid a perder 1,09%, Milão 0,35%, Paris e Frankfurt 0,34% e Milão 0,03%.

