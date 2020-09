As principais descidas foram da Mota-Engil, com uma descida de 3,82%, para 1,41 euros, seguida de três empresas da área energética, a EDP Renováveis, que caiu 3,70%, para 13,54 euros, a Galp, cujos títulos afundaram 3,27% para 8,81 euros, a EDP, com um decréscimo de 2,09% para 4,17 euros e a Corticeira Amorim, com uma queda mais ligeira, de 0,70% para 9,95 euros.

Em sentido contrário, os CTT subiram 3,32%, para 2,65 euros, seguidos da Altri, com um aumento de 3,05%, para 4,59 euros.

Ainda com um desempenho positivo, a Pharol cresceu 2,17%, para 0,11 euros, seguida da Ibersol, com uma subida de 1,13%, para 5,38 euros. Os títulos da Sonae Capital aumentaram 0,58%, para 0,69 euros.

