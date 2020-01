Bolsa de Lisboa cai 0,52% alinhada com Europa

A bolsa de Lisboa encerrou hoje em queda, pela segunda sessão consecutiva, com o índice PSI20 a baixar 0,52% para 5.276,12 pontos, em linha com as descidas das principais praças europeias.

