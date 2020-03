Bolsa de Lisboa cai 0,47% na 5.ª sessão consecutiva em baixa

A bolsa de Lisboa encerrou hoje em baixa, pela quinta sessão consecutiva, com o índice PSI20 a recuar 0,47% para 4.217,44 pontos, em linha com as descidas na Europa.

