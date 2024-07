Das 16 cotadas que integram o PSI, oito ficaram em alta, seis em baixa e duas inalteradas.

A EDP Renováveis liderou as descidas e caiu 1,55% para 13,30 euros e a Greenvolt ficou no topo das subidas e avançou 1,92% para 8,50 euros.

As principais bolsas europeias fecharam no 'vermelho' com Paris a registar a maior descida (-1,56%), devido à incerteza quanto à governabilidade em França, após as legislativas que deram a vitória à esquerda sem maioria absoluta e com a Assembleia Nacional dividida em três blocos. Frankfurt baixou 1,28%, Madrid 1,12%, Londres 0,66% e Milão 0,53%.

EO // JNM

Lusa/fim