Na quarta-feira, a Bolsa de Lisboa fechou em baixa, com o índice PSI20 a perder 1,33% para 5.460,27 pontos, acompanhando as descidas registadas no resto da Europa.

A Galp liderou as descidas, ao perder 4,02% para 9,59 euros, num dia em que 14 das 19 cotadas do PSI20 fecharam no 'vermelho'. As outras cinco subiram.

As principais bolsas europeias terminaram igualmente em terreno negativo. Madrid desceu 1,71%, Frankfurt 1,46%, Milão 1,35%, Paris 1,26% e Londres 1,15%.

DD (EO) // SB

Lusa/Fim